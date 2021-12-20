В этом году каждое второе ДТП в Петербурге и Ленобласти произошло на пешеходном переходе

С начала 2021 года на дорогах города и области погибли 163 человека, 1970 получили различной тяжести травмы.

С 20 по 30 декабря текущего года Госавтоинспекция по Петербургу и Ленинградской области проводит рейды по повышению безопасности пешеходов, об этом сообщает Отдел пропаганды УГИБДД.

Отмечается, с начала этого года в результате дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов погибли 163 человека, а 1970 получили травмы. По статистике каждое второе происшествие случилось на пешеходном переходе.

На протяжении 10 дней сотрудники Госавтоинспекции четырех районов Северной столицы и семи – Ленобласти, с целью профилактики аварийных ситуаций и улучшения дорожно-транспортной обстановки проследят за порядком на дорогах. В зоне внимания автоинспекторов — Центральный, Приморский, Курортный и Красносельский районы Петербурга, в области — Кингисеппский, Волховский, Выборгский, Тихвинский, Ломоносовский, Приозерский и Киришский.

Напомним, в соответствии с ч. 1 ст. 12.29 КоАП РФ для пешехода за нарушение ПДД предусмотрен штраф в размере 500 рублей. За непредоставление преимущества пешеходам водитель может быть оштрафован по ст. 12.18 КоАП РФ в размере от 1,5 до 2,5 тыс. рублей.

Ранее gazeta.spb.ru писала, во Всеволожском районе Ленинградской области шестилетний ребенок пострадал в ДТП.