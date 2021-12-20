Дом Кавоса на Петроградской стороне признали памятником культурного наследия

Дом Кавоса на Петроградской стороне признали памятником культурного наследия
Дом Кавоса признали памятником. Фото: КГИОП

Петербургский комитет по охране памятников (КГИОП) признал Дом Евгения Кавоса в Петроградском районе объектом культурного наследия регионального значения.

Как сообщили в пресс-службе КГИОП, дом на Большой Монетной улице, 10а, был построен в 1896 году по проекту зодчего Леонтия Бенуа. Особняк возвели для надворного советника и директора горнозаводского общества, внука известных столичных зодчих Кавосов — Евгения Цезаревича Кавоса.

Фото: КГИОП
Фото: КГИОП

В конце XIX — начале XX веков в особняке бывали художники Иван Репин, Архип Куинджи, Павел Чистяков и другие известные личности. В начале прошлого века в доме проживали ученый Генрих Графтио, географ Эмилий Лесгафт и историк Иван Гревс.

Фото: КГИОП

В 1907-1912 годах особняк кардинально трансформировали в доходный дом. В 1914 году прима-балерина Мариинского театра Матильда Кшесинская за свои деньги устроила в одной из квартир лазарет для тяжело раненых.

Фото: КГИОП

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что два исторических здания в центре Петербурга включили в реестр памятников.

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