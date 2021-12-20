Медленно сдавали назад и «встретились»: ДТП на Сизова

На заправке по улице Сизова столкнулись две иномарки. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

На заправке по улице Сизова столкнулись две иномарки. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

В Приморском районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие на заправочной станции.

Об этом сообщается в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга» 20 декабря, вечером.

Иномарки столкнулись на заправке на проспекте Сизова. Оба автомобиля медленно сдавали назад. В комментариях пользователи отмечают, что инцидент неприятный и ужасно глупый.

«Случай 1 на миллион, ребята это судьба! Нарочно не придумаешь. Один парковался, другой подумал, что товарищ на выезд пошёл», — заметила горожанка.

Стоит отметить, что удар был очень слабым, поэтому вряд ли кто-то из водителей или пассажиров пострадал.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что во Всеволожском районе Ленобласти произошло ДТП, в результате которого пострадал ребенок.