Медленно сдавали назад и «встретились»: ДТП на Сизова

В Приморском районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие на заправочной станции.
Об этом сообщается в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга» 20 декабря, вечером.
Иномарки столкнулись на заправке на проспекте Сизова. Оба автомобиля медленно сдавали назад. В комментариях пользователи отмечают, что инцидент неприятный и ужасно глупый.
«Случай 1 на миллион, ребята это судьба! Нарочно не придумаешь. Один парковался, другой подумал, что товарищ на выезд пошёл», — заметила горожанка.
Стоит отметить, что удар был очень слабым, поэтому вряд ли кто-то из водителей или пассажиров пострадал.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что во Всеволожском районе Ленобласти произошло ДТП, в результате которого пострадал ребенок.