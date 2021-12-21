Бык Мааны покидает пост главы года и передает власть тигру

Бык Мааны покидает пост главы года и передает власть тигру
Бык Мааны покидает пост главы года и передает власть тигру. Фото: Insagram Ленинградского зоопарка

В Ленинградском зоопарке бык Мааны, который стал символом 2021 года, готовится передать свои полномочия тигру.

Самец якутской коровы по имени Мааны отличается грозной и солидной наружностью, но крайне добродушным нравом. Он круглый год живет в вольере, потому что ему не страшны холода и до -50 градусов, отмечают в Instagram Ленинградского зоопарка.

«Бычок невероятно стойко переносит холод — ему не страшен мороз до -50°С! Поэтому у нас в зоопарке круглый год у Мааны есть открытый уличный вольер», — отмечают в Ленинградском зоопарке.

Самым любимым лакомством бычка являются яблоки. Животное чувствует себя хорошо еще и потому, что принимает витамины, например, его ежедневно кормят капустой, морковкой, картошкой, свеклой, овсом и отрубями.

Несмотря на то, что бычок покидает свой пост, посмотреть на него можно в любое рабочее время зоопарка.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что альпака шарлотка познакомилась со снегом в Ленинградском зоопарке. Сотрудники зоопарка вовсе не боятся, что альпака простудиться, ведь Шарлотка отрастила себе густую длинную шубку.

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Бык Мааны покидает пост главы года и передает власть тигру
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