Убивший после застолья племенника житель Ленобласти предстанет перед судом

Убивший после застолья племенника житель Ленобласти предстанет перед судом
Суд рассмотрит дело по существу. Фото: Baltphoto/ Pavel Dolganov-1

Перед судом предстанет житель Ленинградской области, который в ходе ссоры убил племянника.

Трагический инцидент произошел в сентябре 2021 в квартире одного из домов на улице Зосимова. По версии следствия, обвиняемый в ходе ссоры во время совместного распития спиртного нанес племяннику ножевое ранение в грудь. Пострадавший скончался на месте.

Прокуратура Кронштадтского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении мужчины. Он обвиняется в совершении убийства, сообщили на сайте ведомства.

Уголовное дело направлено в Кронштадтский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцам, которые убили и сожгли двух человек на Константина Заслонова, предъявили обвинение. Убийство произошло 11 декабря в заброшенном доме на улице Константина Заслонова. Как считает следствие, между жертвами и обвиняемыми произошла ссора.

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