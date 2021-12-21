Почти 500 тысяч детей вакцинировали от гриппа в Петербурге

Почти 500 тысяч детей вакцинировали от гриппа в Петербурге
В Петербурге продолжается вакцинация от гриппа. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

В Петербурге продолжается сезонный подъем заболеваемости гриппом и другими острыми респираторными вирусными инфекциями. В городе привито уже почти 500 тысяч детей.

В основном болеют дети от 7 до 14 лет и взрослое население. К настоящему моменту в городе против гриппа привито 2 407 255 человек, в том числе 481 866 детей, что составило 44,6% населения города.

Как сообщили на сайте регионального управления Роспотребнадзора, за счет средств администраций районов Петербурга, предприятий, организаций и предпринимателей привито 400 135 человек, в том числе 74 746 детей.

«За прошедшую неделю в структуре положительных находок преобладают вирусы парагриппа, рино и РС вирусы, регистрируются лабораторно подтвержденные случаи гриппа», — говорится в сообщении.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что вакцинация от гриппа не повлияет на число антител у переболевших ковидом. По словам инфекциониста, такой взаимосвязи нет.

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