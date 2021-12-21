На станции Малая Вишера безбилетник угрожал контролеру электрички

Во вторник, около 9 часов утра, безбилетный пассажир агрессивно отреагировал на требование контролера-кассира электрички и угрожал ей ножом.

На станции Малая Вишера Новгородской области задержали правонарушителя, который не только собирался проехать «зайцем» в электричке, но и угрожал контролеру-кассиру. Об этом сообщает пресс-служба Новгородского линейного отдела МВД России на транспорте.

Электропоезд двигался по маршруту «Окуловка-Малая Вишера». Контролер-кассир обнаружила мужчину без билета и потребовала у него оплатить проезд или покинуть поезд. В результате женщина встретилась с агрессивным поведением.

Правоохранительные органы оперативно прибыли на место и задержали мужчину, после чего изъяли два кухонных ножа, строительный нож и пять лезвий к нему.