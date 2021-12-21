На станции Малая Вишера безбилетник угрожал контролеру электрички

На станции Малая Вишера безбилетник угрожал контролеру электрички
На станции Малая Вишера безбилетник угрожал контроллеру электрички. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Во вторник, около 9 часов утра, безбилетный пассажир агрессивно отреагировал на требование контролера-кассира электрички и угрожал ей ножом.

На станции Малая Вишера Новгородской области задержали правонарушителя, который не только собирался проехать «зайцем» в электричке, но и угрожал контролеру-кассиру. Об этом сообщает пресс-служба Новгородского линейного отдела МВД России на транспорте.

Электропоезд двигался по маршруту «Окуловка-Малая Вишера». Контролер-кассир обнаружила мужчину без билета и потребовала у него оплатить проезд или покинуть поезд. В результате женщина встретилась с агрессивным поведением.

Правоохранительные органы оперативно прибыли на место и задержали мужчину, после чего изъяли два кухонных ножа, строительный нож и пять лезвий к нему.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью», а также избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Мужчина может быть лишен свободы до 5 лет.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что житель Ленобласти, убивший племянника во время ссоры, предстанет перед судом.

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На станции Малая Вишера безбилетник угрожал контролеру электрички