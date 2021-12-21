Перед судом предстанет женщина, обвиняемая в убийстве своего сожителя во Всеволожском районе

Перед судом предстанет женщина, обвиняемая в убийстве своего сожителя во Всеволожском районе
Во Всеволожском районе под стражу заключили женщину, обвиняемую в убийстве своего сожителя. Фото: unsplash

Во Всеволожском районе перед судом предстанет 35-летняя женщина, которая в ходе конфликта, предположительно, нанесла своему сожителю 20 колото-резанных ранений, от чего последний скончался на месте.

СУ СК по Ленобласти сообщает, что обвиняемая в убийстве женщина задержана и заключена под стражу. Отмечается, что собрана достаточная доказательственная база, поэтому уголовное дело с обвинением направлено в суд для рассмотрения.

Стало известно, что 1 июля 2021 года обвиняемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта, который возник на почве личных неприязненных отношений, нанесла 20 ножевых ранений своему сожителю, которые повлекли его смерть.

было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Ранее gazeta.spb.ru писала, безбилетный пассажир агрессивно отреагировал на требование контроллера-кассира электрички и угрожал ей ножом. Все случилось на станции Малая Вишера.

Всеволожский район ленобласть новости СПб происшествие убийство


 

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