Перед судом предстанет женщина, обвиняемая в убийстве своего сожителя во Всеволожском районе

Во Всеволожском районе под стражу заключили женщину, обвиняемую в убийстве своего сожителя. Фото: unsplash

Во Всеволожском районе под стражу заключили женщину, обвиняемую в убийстве своего сожителя. Фото: unsplash

Во Всеволожском районе перед судом предстанет 35-летняя женщина, которая в ходе конфликта, предположительно, нанесла своему сожителю 20 колото-резанных ранений, от чего последний скончался на месте.

СУ СК по Ленобласти сообщает, что обвиняемая в убийстве женщина задержана и заключена под стражу. Отмечается, что собрана достаточная доказательственная база, поэтому уголовное дело с обвинением направлено в суд для рассмотрения.

Стало известно, что 1 июля 2021 года обвиняемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта, который возник на почве личных неприязненных отношений, нанесла 20 ножевых ранений своему сожителю, которые повлекли его смерть.

было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

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