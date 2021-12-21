Цены — вверх: какие товары станут дороже для россиян в 2022 году

Финэксперт Трифонов рассказал про инфляцию и рост цен в наступающем году. Фото: pixabay

Финэксперт Трифонов рассказал про инфляцию и рост цен в наступающем году. Фото: pixabay

Для жителей России в следующем году могут вырасти в цене импортные товары.

Экономист Александр Трифонов в беседе с «360» заявил, что в 2022 году россиянам следует опасаться инфляции издержек. Это связано с ростом цен на нефть и газ в мире, ведь РФ часто ввозит зарубежные товары, на которые могут резко вырасти цены.

Специалист заявил, что в наступающем году цены могут вырасти на 50%. По словам эксперта, в Америке инфляция составляет примерно 5-6% в связи с тем, что будет в пределах 50% девальвирован рубль по отношению к мировым валютам. Стоимость товаров, купленных за рубежом, вырастут в переводе на российские рубли.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России ожидается рост цен на жилье перед новогодними праздниками.