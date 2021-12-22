В Пулково задержали один авиарейс утром в среду

В Пулково задержали один авиарейс утром в среду
Других изменений к данному часу не предвидится. Фото: пресс-служба "ВВСС"

В петербургском аэропорту задержали один рейс. Дополнительное время в Пулково пришлось провести пассажирам, купившим билет до Перми. Остальные самолеты вылетят из города на Неве по расписанию.

Об этом стало известно в среду, 22 декабря. Как сообщили на официальном сайте аэровокзала, задерживается рейс в Пермь. Самолет с пассажирами должен был вылететь в 00:15, но рейс перенесли на 4:30. Перелет осуществит авиакомпания «Россия».

Других изменений к данному часу не предвидится.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что полиция нашла брендовые часы, которые пропали у пассажира в аэропорту Пулково во время досмотра. Оказалось, что к краже аксессуара причастен 34-летний мужчина с Северного Кавказа. Предполагаемого преступника поймали в Махачкале. Возбуждено уголовное дело о краже. Подозреваемый под обязательством о явке. Часы изъяли, вскоре их передадут владельцу.

аэропорт пулково новости СПб онлайн-табло


 

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