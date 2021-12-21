Нож в спину: в Ленобласти женщину подозревают в убийстве сестры

Нож в спину: в Ленобласти женщину подозревают в убийстве сестры
В результате ссоры женщина пустила в ход нож. Фото: pixabay

В ходе конфликта жительница Сертолово могла ударить свою сестру ножом в спину.

Об этом сообщает Главное следственное управление СК РФ по Ленинградской области.

Закончилось расследование уголовного дела в отношении ранее судимой женщины по статье «Убийство».

Следствие считает, что 19 августа, вечером, обвиняемая у себя дома поругалась с сестрой. Женщина воткнула нож в спину родственницы. Ранение оказалось не совместимо с жизнью. 34-летняя женщина скончалась на месте происшествия.

По ходатайству следствия, женщина была заключена под стражу.

В данный момент по уголовному делу собрано достаточно доказательств, поэтому дело с утвержденным обвинительным заключением, отправили в суд для рассмотрения по существу.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржец убил сына и умер сам в Парголово.

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