Проект КАД-2, согласованный с Минобороны, оценили в 170 млрд рублей

Российская компания «Автодор» оценила стоимость проекта КАД-2, который уже согласовали с Министерством обороны, примерно в 170 млрд рублей.

Такая цена предполагается, если действовать согласно одному из вариантов проекта нового дальнего обхода Петербурга. Об этом заявил журналистам глава «Автодора» Вячеслав Петушенко.

«У нас есть трассировка, в том числе один из вариантов маршрута с Минобороны согласован. Мы так понимаем, что этап там порядка 110 км… Это западный вариант, от трассы М-11 до «Скандинавии». Там очень большие затраты, связанные в том числе с выкупом территории и переносом трубопроводов, газопроводов», — объяснил глава компании.

Такой вариант, по словам Вячеслав Петушенко, обойдется примерно в 170 миллиардов рублей.

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