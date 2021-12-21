Путин подписал закон, разрешающий полиции вскрывать машины и проникать в квартиры

Закон дает сотрудникам полиции право проникать в жилые помещения, на земельные участки и территории с целью задержания, а также оцеплять здания и территории. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Закон дает сотрудникам полиции право проникать в жилые помещения, на земельные участки и территории с целью задержания, а также оцеплять здания и территории. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о расширении полномочий полиции. Документ появился 21 декабря на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон дает сотрудникам полиции право проникать в жилые помещения, на земельные участки и территории с целью задержания, а также оцеплять здания и территории. Полицейским также разрешили представляться задержанному уже после того, как противоправные действия будут прекращены.

Кроме того, полиция получила право вскрывать автомобили для спасения жизни и обеспечения безопасности людей, в том числе при массовых беспорядках и чрезвычайных ситуациях. Также вскрывать машины можно для задержания злоумышленников и при угрозе теракта.

Помимо этого, президент наделил сотрудников полиции правом проводить личный досмотр граждан, их вещей и машин, если правоохранители полагают, что они скрывают оружие, боеприпасы, взрывные устройства, наркотики или украденные предметы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Путин подписал закон, разрешающий губернаторам избираться более двух сроков подряд.