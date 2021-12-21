В США освободили невиновного мужчину, отсидевшего 23 года за убийство

Только в ноябре 2021 года суд постановил, что прокуратура скрыла доказательства, которые указывали на невиновность Инмана. Фото: pixabay

Только в ноябре 2021 года суд постановил, что прокуратура скрыла доказательства, которые указывали на невиновность Инмана. Фото: pixabay

В США освободили из тюрьмы мужчину, отсидевшего 23 года за убийство, которое не совершал.

Как сообщает Daily Mail, Девонию Инмана арестовали в возрасте 20 лет за убийство менеджера закусочной Taco Bell. Преступление произошло в 1998 году. Неизвестный застрелил женщину, когда та закрывала кафе, и похитил из кассы 1,7 тысячи долларов.

Американца в 2001 году приговорили к пожизненному сроку на основании показаний свидетелей, которые позже признались, что оговорили его. Также суд лишил его права на условно-досрочное освобождение.

В 2011 году была проведена экспертиза, которая показала, что на лыжной маске преступника были следы ДНК Геркулеса Брауна — коллеги убитой. Такую же маску нашли в автомобиле Брауна во время обыска по делу о другом ограблении.

Правозащитники на протяжении многих лет пытались возобновить расследование, но им отказывали. Только в ноябре 2021 года суд постановил, что прокуратура скрыла доказательства, которые указывали на невиновность Инмана. 20 декабря 2021 года его выпустили на свободу.

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