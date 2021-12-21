В США освободили невиновного мужчину, отсидевшего 23 года за убийство

В США освободили невиновного мужчину, отсидевшего 23 года за убийство
Только в ноябре 2021 года суд постановил, что прокуратура скрыла доказательства, которые указывали на невиновность Инмана. Фото: pixabay

В США освободили из тюрьмы мужчину, отсидевшего 23 года за убийство, которое не совершал.

Как сообщает Daily Mail, Девонию Инмана арестовали в возрасте 20 лет за убийство менеджера закусочной Taco Bell. Преступление произошло в 1998 году. Неизвестный застрелил женщину, когда та закрывала кафе, и похитил из кассы 1,7 тысячи долларов.

Американца в 2001 году приговорили к пожизненному сроку на основании показаний свидетелей, которые позже признались, что оговорили его. Также суд лишил его права на условно-досрочное освобождение.

В 2011 году была проведена экспертиза, которая показала, что на лыжной маске преступника были следы ДНК Геркулеса Брауна — коллеги убитой. Такую же маску нашли в автомобиле Брауна во время обыска по делу о другом ограблении.

Правозащитники на протяжении многих лет пытались возобновить расследование, но им отказывали. Только в ноябре 2021 года суд постановил, что прокуратура скрыла доказательства, которые указывали на невиновность Инмана. 20 декабря 2021 года его выпустили на свободу.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что отец девятилетней студентки МГУ напал на заведующего кафедрой.

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