В ВОЗ заявили о скором доминировании штамма «омикрон» в Европе

В ВОЗ заявили о скором доминировании штамма &#171;омикрон&#187; в Европе
Случаи заражения "омикроном" выявили уже минимум в 38 странах из 53, входящих в европейских регион. Фото: Pixabay

Директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге считает, что новый штамм коронавируса «омикрон» станет доминантным в европейских странах в ближайшие недели.

Представитель ВОЗ предупредил о приближении «очередного шторма» коронавирусной инфекции в странах Европы. По его мнению, в ближайшие несколько недель омикрон-штамм станет главным на континенте, что еще сильнее загрузит систему здравоохранения. Об этом пишет Associated Press.

Клюге добавил, что случаи заражения «омикроном» выявили уже минимум в 38 странах из 53, входящих в европейских регион. Штамм уже доминирует в Великобритании, Дании и Португалии.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что у ревакцинированных «Спутником V» выявили антитела к омикрон-штамму. Также стало известно, что уровень антител к «омикрону» в крови ревакцинированного выше, чем уровень антител к самому первому штамму коронавируса в крови вакцинированных.

ВОЗ европа омикрон-штамм


 

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