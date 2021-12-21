В Израиле зафиксировали первую смерть заболевшего омикрон-штаммом

В Израиле медики зафиксировали первую смерть пациента с новым штаммом коронавируса «омикрон».
Как сообщает телерадиокорпорация «КАН», от омикрон-штамма скончался 65-летний пациент из города Беэр-Шева на юге страны. Он был привит от коронавируса, но только двумя дозами, с последней прошло более полугода. У скончавшегося помимо ковида были другие фоновые заболевания.
Во вторник вечером, 21 декабря, в Тель-Авиве началось заседании межминистерской комиссии по борье с коронавирусной инфекцией, на котором обсудят дальнейшие шаги по предупреждению распространения «омикрона» в Израиле.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в ВОЗ заявили о скором доминировании штамма «омикрон» в Европе.