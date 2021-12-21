В аэропорту Пулково ночью 22 декабря задержали два рейса

В аэропорту Пулково ночью 22 декабря задержали два рейса
В Пулково задерживаются рейсы. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Сегодня ночью, 22 декабря, в петербургском аэропорту Пулково с вылетом задерживаются два самолета.

Ждать дополнительное время придется пассажирам, купившим билеты на самолеты до Шарм-эль-Шейха и Тобольска. Об этом сообщается на сайте Пулково.

Первым задерживается рейс FV 5963 до Шарм-эль-Шейха. Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 0:05, однако время вылета сдвинули на 0:30. Далее с опозданием вылетит рейс SU 2854 до Тобольска, который обслуживает авиакомпания «Аэрофлот». Вылет перенесли с 0:30 на 1:20.

Причины задержек не указываются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Пулково проверили козу — уроженку Пакистана.

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