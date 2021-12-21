В Пулково проверили козу — уроженку Пакистана

В Пулково проверили козу. Фото: Россельхознадзор

В Пулково проверили козу. Фото: Россельхознадзор

Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора во вторник, 21 декабря.

Ведомство проконтролировало отправку козы, редкой породы камори, из Новгородской области в Калининград.

Ветеринарный контроль животного был проведен в грузовом терминале аэропорта Пулково в Петербурге. Козочкой занялось должностное лицо Северо-Западного межрегионального управления.

Родиной для млекопитающего является Пакистан. Животное отправили из Новгородской области до Калининграда.

Впоследствии выяснилось, что коза здорова и перевозится с соблюдением ветеринарных требований. Поэтому пассажирка отправилось далее, в адрес получателя.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Россельхознадзор проверил в аэропорту Пулково более миллиона икринок форели.