В Пулково проверили козу — уроженку Пакистана

Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора во вторник, 21 декабря.
Ведомство проконтролировало отправку козы, редкой породы камори, из Новгородской области в Калининград.
Ветеринарный контроль животного был проведен в грузовом терминале аэропорта Пулково в Петербурге. Козочкой занялось должностное лицо Северо-Западного межрегионального управления.
Родиной для млекопитающего является Пакистан. Животное отправили из Новгородской области до Калининграда.
Впоследствии выяснилось, что коза здорова и перевозится с соблюдением ветеринарных требований. Поэтому пассажирка отправилось далее, в адрес получателя.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Россельхознадзор проверил в аэропорту Пулково более миллиона икринок форели.