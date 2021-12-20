Россельхознадзор проверил в аэропорту Пулково более миллиона икринок форели

Россельхознадзор проверил в аэропорту Пулково более миллиона икринок форели
Более миллиона икринок форели летели через Петербург в Новгородскую область. Фото: unsplash

С начала года сотрудники Россельхознадзора провели ветеринарный контроль 1,16 миллиона оплодотворенной икры форели.

Как сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора, ветеринарный контроль провели в грузовом терминале аэропорта Пулково. Более миллиона икринок форели летели через Петербург в Новгородскую область. 760 тысяч икринок отправили из Краснодарского края и Москвы, еще 400 тысяч икринок импортировали из Дании.

«После проведения всех необходимых контрольно-надзорных мероприятий более 1 млн. оплодотворённой икры отправились в адреса получателей Новгородской области», — заключили в ведомстве.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербург Россельхознадзор не пустил почти 25 тонн апельсинов. Их доставляли из Марокко в адрес петербургской фирмы.

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