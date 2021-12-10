В Петербург Россельхознадзор не пустил почти 25 тонн апельсинов

В Петербург Россельхознадзор не пустил почти 25 тонн апельсинов
Выпуск партии апельсинов на территорию РФ решили запретить. Фото: Unsplash

В Петербурге в морском порту не разрешили ввезти 24,9 тонн апельсинов, привезенных из Марокко, из-за ложной информации об экспортере.

Как сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора 10 декабря, была проведена проверка 25 тонн свежих апельсинов. Их доставляли из Марокко в адрес петербургской фирмы.

Сотрудники Управления провели карантинный фитосанитарный контроль привезенных апельсинов.

В результате осмотра подкарантинной продукции выяснилось, что информация о наименовании и адресе экспортёра, указанная на этикетках, не соответствовала данным фитосанитарного сертификата.

Выпуск партии апельсинов на территорию России запрещен.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Россельхознадзор в Петербурге проверил более 4 тонн австрийского меда.

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