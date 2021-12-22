Врач заявил, что расстройство обоняния после COVID-19 не поддается лечению

Некоторые пациенты жалуются не только на отсутствие запахов, но и на патологические запахи. Фото: pixabay

Некоторые пациенты жалуются не только на отсутствие запахов, но и на патологические запахи. Фото: pixabay

Переболевшие коронавирусом могут столкнуться с таким последствием болезни, как паросмия — расстройство обоняния, которое не поддается медикаментозному лечению.

Об этом в беседе с Ura.ru рассказал врач-инфекционист Илья Акинфеев. По словам специалиста, некоторые пациенты жалуются не только на отсутствие запахов, но и на патологические запахи. При таком нарушении переболевшие чувствуют только гнилостные запахи, что бы ни нюхали.

Акинфеев подчеркнул, что вылечить это состояние нельзя никакими лекарствами. Это проходит только со временем. Для каждого пациента на восстановление обоняния уходит разное время: у одних два месяца, у других полгода и больше.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что врач назвал два симптома, которые отличают омикрон-штамм от простуды.