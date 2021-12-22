Экономист посоветовал не покупать технику перед Новым годом

Экономист посоветовал не покупать технику перед Новым годом
Перед Новым годом осознанное потребительское поведение уступает место иррациональному. Фото:Pixabay

Профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ибрагим Рамазанов призвал не покупать перед новогодними дорогостоящую технику из-за больших наценок.

Экономист рассказал агентству «Прайм», что перед Новым годом осознанное потребительское поведение уступает место иррациональному из-за сильного желания соблюдать «многовековые новогодние традиции».

По словам Рамазанова, в период такого эмоционально-чувственного возбуждения покупатели не обращают внимания на цены и на ставки займа, которые растут вместе с доступностью кредита на дорогую технику.

Он также порекомендовал не закупаться продуктами впрок, а также отложить крупные покупки до завершения новогодних праздников, когда цены на товары снизятся после ажиотажа.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ингредиенты для «селедки под шубой» за год подорожали на 16%.

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