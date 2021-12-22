Стоимость газа в Европе достигла исторического максимума

Цена на газ в Европе на бирже ICE превысила отметку $2200 за тысячу кубометров Фото: :pixabay

Цена на газ в Европе на бирже ICE превысила отметку $2200 за тысячу кубометров Фото: :pixabay

Стоимость газа в Европе закрепилась на исторически высоком уровне, превысив отметку в 2 150 долларов за тысячу кубических метров.

За день цена выросла более чем на 20%. На открытии торговой сессии фьючерсы на газ торговались на уровне около $1 800 за тыс. кубометров.

Как сообщает пресс-служба Лондонской биржи ICE, резкий скачок цены начался в утреннее время 21 декабря, когда за тысячу кубометров сначала просили 1 800 долларов, потом 1 900, после чего спрос вышел за отметку в 2 000.

«Трамплин цен» произошел в том числе из-за уменьшения физической прокачки газа по трубопроводу Ямал-Европа.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что запасов газа в России при текущих условиях и уровнях добычи хватит на 50 лет, а нефти — на 30 лет. На конец 2020 года разведанные запасы компании составляли 34 триллиона кубометров, это 16% от общемирового потребления.