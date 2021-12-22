QR-коды для посещения заведений общепита и ТЦ в Петербурге введут со 2 января

По QR-кодам театры и музеи могут посещать только те, кто привился отечественным препаратом. Фото: Gazeta.SPb.ru

По QR-кодам театры и музеи могут посещать только те, кто привился отечественным препаратом. Фото: Gazeta.SPb.ru

Предприятиям общепита разрешили работать в новогоднюю ночь, а заполняемость кинотеатров увеличили с 50% до 75%. Соответствующие изменения внесены в постановление Правительства Петербурга от 13.03.2020 № 121.

Так, в главную ночь зимы предприятия общественного питания смогут работать без ограничений по времени, введение QR-кодов для посетителей переносится с 27 декабря на 2 января. Также с 1 января заполняемость кинотеатров увеличивается с 50% до 75%.

Как сообщили на сайте Смольного, срок ПЦР-теста теперь определяется от времени получения результата и составляет 48 часов.

Кроме того, горожане, перенесшие заболевание, смогут посещать мероприятия и объекты с ограниченным доступом при наличии действующих документов, предусмотренных в приказе Минздрава от 12.11.2021 № 1053н и подтверждающих факт перенесенного заболевания.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти ослабили ковид-ограничения. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал изменения «антиковидного» постановления. Нововведения связаны с предстоящими праздниками и отдыхом.