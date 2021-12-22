Спасатели потушили пожар на 50 «квадратах» во Всеволожском районе

Спасатели потушили пожар на 50 «квадратах» во Всеволожском районе
Спасатели оперативно прибыли на место ЧП. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В среду, 22 декабря, во Всеволожском районе Ленобласти произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило в 00:35 мск. Очевидцы заметили дым в деревне Новое Девяткино на улице Турбостроителей и сообщили в экстренные службы.

На месте происшествия работали дежурные смены 94 пожарно-спасательной части и 147 пожарной части противопожарной службы Ленинградской области. Всего в ликвидации пожара участвовали восемь человек личного состава и две единицы спецтехники.

Горела хозяйственная постройка на площади 50 квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС по региону. Справиться с огнем удалось в 02:19 мск. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о смертельном пожаре в дом на улице Голубко. На месте происшествия обнаружили тело погибшего, только, оно, скорее всего, настолько сильно обгорело, что установить сразу же пол пострадавшего не удалось.

Всеволожский район пожар происшествия


 

Новости партнеров
Поминутную оплату парковки могут ввести в Петербурге
Поминутную оплату парковки могут ввести в Петербурге
Госпитализация Лепса в психиатрию: что известно к этому часу
Госпитализация Лепса в психиатрию: что известно к этому часу
Отчитали как школьника: Шура устроил скандал на шоу «Суперстар! Возвращение»
Отчитали как школьника: Шура устроил скандал на шоу «Суперстар! Возвращение»
Новогоднюю пенсию могут сделать ежегодной
Новогоднюю пенсию могут сделать ежегодной
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Спасатели потушили пожар на 50 «квадратах» во Всеволожском районе
В Госдуме приняли закон об отмене обязательного техосмотра
Санкт-Петербургский городской суд рассмотрел апелляцию о нарушении права на ...
10 000 рублей перед Новым годом: кто получит выплаты
На Московском шоссе столкнулись фура и самосвал
В Тосненском районе погибшего в массовом ДТП пришлось деблокировать
Полыхающую однушку на улице Жака Дюкло тушили 17 спасателей
Уборочная техника забыла про Петродворцовый район