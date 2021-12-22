Спасатели потушили пожар на 50 «квадратах» во Всеволожском районе

В среду, 22 декабря, во Всеволожском районе Ленобласти произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило в 00:35 мск. Очевидцы заметили дым в деревне Новое Девяткино на улице Турбостроителей и сообщили в экстренные службы.

На месте происшествия работали дежурные смены 94 пожарно-спасательной части и 147 пожарной части противопожарной службы Ленинградской области. Всего в ликвидации пожара участвовали восемь человек личного состава и две единицы спецтехники.

Горела хозяйственная постройка на площади 50 квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС по региону. Справиться с огнем удалось в 02:19 мск. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о смертельном пожаре в дом на улице Голубко. На месте происшествия обнаружили тело погибшего, только, оно, скорее всего, настолько сильно обгорело, что установить сразу же пол пострадавшего не удалось.