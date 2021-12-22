Оливье, селедка под шубой, красная икра и шампанское, Или во сколько обойдется новогодний стол

Салат с французским названием за год подорожал на 15%, а «селедка под шубой» из свеклы на 25%. Фото: Pixabay

Салат с французским названием за год подорожал на 15%, а «селедка под шубой» из свеклы на 25%. Фото: Pixabay

Эксперты посчитали стоимость популярные праздничных блюд, диетологи поделились, как снизить расходы.

Перед наступлением Нового года россияне закупаются продуктами для приготовления любимых блюд праздничного застолья. Аналитики уже посчитали, жителям Ленобласти оливье обойдется где-то в 494 рублей, а «селедка под шубой» в 483. Это из расчета набора продуктов на четыре персоны, говорится в исследовании Online47.

Издание, ссылаясь на данные Росстата, сообщает, что любимый многоми салат с французским названием за год подорожал на 15%, а «селедка под шубой» из свёклы на 25%. Кроме того, посчитали, запечённый картофель с курицей будет стоить 219 рублей, бутерброды со сливочным маслом и икрой – 605 рублей. А бутылка шампанского, которая традиционно откупоривается под бой курантов, сейчас стоит от 300 до 500 рублей.

Диетолог Альберт Гриценко советует не готовить впрок, а вместо оливье полезнее приготовить салат из огурцов и помидоров, натуральную икру заменить на имитированную, яйца первой категории — на категорию пониже. Все это поможет сэкономить на продуктах и снизить последствия переедания и возлияний, считает специалист.

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