Россияне назвали лучшими покупками за год гаджеты, одежду и продукты питания

Представительницы прекрасного пола радуются нарядной одежде и турпутевкам, а сильного – гаджетам и еде. Фото: Gazeta.SPb

Представительницы прекрасного пола радуются нарядной одежде и турпутевкам, а сильного – гаджетам и еде. Фото: Gazeta.SPb

Каждый восьмой житель страны считает лучшей покупкой электронные гаджеты, каждый пятый уверен, что ничего удачного в этом году приобрести не удалось.

Примечательно, что позиции рейтинга удачных и бесполезных покупок совпадают. Вероятно, это связано с соотношением цены и качества товаров и пользой от его приобретения, говорится в опросе сервиса Superjob.

Так, 13% россиян назвали лучшим товаром 2021 года смартфон или планшет, 7% — радуются нарядам и обуви, столько же – продуктам питания. 5% — упомянули покупку авто и еще 5% — бытовую технику. А вот 4% соотечественников стали обладателями собственной недвижимости, 3% приобрели новую мебель и путевки в путешествие.

Представительницы прекрасного пола радуются нарядной одежде (9% против 6%) и турпутевкам (5% против 2%), а сильного – гаджетам (14% и 12%) и еде (10% и 4%).

Отмечается, 2% сограждан вложили деньги в обучающие курсы, книги и товары для активного образа жизни, в список попали и телевизоры. Опрос проводился среди 1600 работающих россиян в период с 14 по 20 декабря.

Ранее gazeta.spb.ru писала, более половины петербуржцев посвятили бы себя саморазвитию и путешествиям, если бы не надо было работать.