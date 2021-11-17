HH: больше половины петербуржцев вместо работы выбрали бы саморазвитие или путешествия

При наличии достаточного количества денег около 55% жителей Северной столицы вместо работы посвятили время саморазвитию или путешествиям по странам.

Специалисты сервиса HeadHunter провели исследование и выяснили, что больше половины петербуржцев хотели бы заняться саморазвитием, если бы финансово у них все было хорошо, и не нужно было бы работать. Ездить по разным уголкам планеты, концентрироваться на заботе о семье мечтают люди в возрасте от 35 до 44 лет при условии достаточного количества денег.

Кроме путешествий жители Петербурга уделили бы время творчеству, спорту и занятиям любимым делом. Среди людей в возрасте от 18 до 24 оказалась популярной наука. Опрошенные респонденты до 24 лет также задумываются о том, что если бы не нужно было работать, они бы проводили свободное время на тусовках или в своем собственном блоге.

Четверть опрошенных заявили, что продолжали бы работать ради интереса.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что, по мнению специалистов, петербурженки чаще ожидают получать зарплату ниже, чем мужчины.