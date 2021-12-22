В работе «ВКонтакте» зафиксирован сбой

В работе социальной сети «ВКонтакте» произошел сбой.

По данным портала Downdetector, пользователи массово жалуются на работу соцсети. При этом 60% претензий связаны с работой сайта, 22% пользователей жалуются на проблемы с приложением, еще 18% поступивших жалоб связаны с проблемой с подключением к серверу.

Жалобы поступают из Москвы, Петербурга, Воронежа, Нижнего Новгорода и других городов России.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что пользователи из более чем 20 стран мира сообщили о сбое в работе социальной сети Facebook 26 августа. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector.