В работе «ВКонтакте» зафиксирован сбой

В работе &#171;ВКонтакте&#187; зафиксирован сбой
В работе "ВКонтакте" произошел сбой. Фото: Pixabay

В работе социальной сети «ВКонтакте» произошел сбой.

По данным портала Downdetector, пользователи массово жалуются на работу соцсети. При этом 60% претензий связаны с работой сайта, 22% пользователей жалуются на проблемы с приложением, еще 18% поступивших жалоб связаны с проблемой с подключением к серверу.

Жалобы поступают из Москвы, Петербурга, Воронежа, Нижнего Новгорода и других городов России.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что пользователи из более чем 20 стран мира сообщили о сбое в работе социальной сети Facebook 26 августа. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector.

вконтакте сбой социальные сети соцсети


 

Новости партнеров
Год Водяного Тигра: лучшие цвета одежды для празднования Нового года
Год Водяного Тигра: лучшие цвета одежды для празднования Нового года
Новогоднюю пенсию могут сделать ежегодной
Новогоднюю пенсию могут сделать ежегодной
На Беглова обрушилась атака, которой может позавидовать Яковлев
На Беглова обрушилась атака, которой может позавидовать Яковлев
«Ледниковый период» завершился без Тарасовой: Авербух расплакался, заговорив о больном тренере
«Ледниковый период» завершился без Тарасовой: Авербух расплакался, заговорив о больном тренере
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В работе «ВКонтакте» зафиксирован сбой
ДТП на Октябрьской набережной спровоцировало пробку
Два каршеринга и «Ларгус», на улице Шкапина собрался паровозик
В Петербурге инспектор ГИБДД попался на взятке
После посиделок на Думской мужчина в подворотне отобрал у петербуржца телефон
Мобильный интернет-трафик Telegram за год вырос более чем в два раза
В оперштабе рассказали, что может защитить от омикрон-штамма
Оливье, селедка под шубой, красная икра и шампанское, Или во сколько ...