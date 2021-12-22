Артем Дзюба признан самой медийной персоной 2021 года

Артем Дзюба. Фото: Twitter РПЛ
Всего за текущий год харизматичного спортсмена упомянули в средствах массовой информации 105 864 раза. Фото: Twitter РПЛ

По числу упоминаний в СМИ футболист подвинул экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.

Нападающий петербургского «Зенита» занял в этом году первое место по количеству упоминаний в медийном пространстве среди российских спортсменов. Об этом сообщает «Спортэксперт» со ссылкой на компанию «Медиалогия» в рейтинг, которой вошло более 71 тыс. СМИ.

Всего за текущий год харизматичного спортсмена упомянули в средствах массовой информации 105 864 раза. Форвард сдвинул с лидирующих позиций экс-чемпиона UFC в легком весе Нурмагомедова с его 63 807 упоминаниями.

Отмечается, на третьем месте — теннисист Даниил Медведев, также в рейтинге упоминаются Александр Овечкин, Андрей Рублев, Алексей Миранчук и другие.

Ранее gazeta.spb.ru писала, Дзюба прокомментировал свое отсутствие на матче с московской командой «Динамо».

"Зенит" артем дзюба рейтинг футбол


 

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