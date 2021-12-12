Дзюба объяснил свое отсутствие в матче с «Динамо»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал итоги матч Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского «Динамо».

Он рассказал, что не смог принять участия в матче из-за травмы, которую он во время встречи с «Челси».

«Жаль, что не смог помочь ребятам сегодня, но травма в матче с «Челси» выбила, и уехал восстанавливаться. Всех люблю, парни молодцы сегодня, и мы уходим на перерыв лидерами», — написал он в Instagram.

Напомним, матч «Зенит»- Динамо» прошел в Москве на «ВТБ-Арене» и закончился со счетом 1:1. В составе бело-голубых отличился Дмитрий Скопинцев (72-я минута). У «Зенита» гол забил Клаудиньо (34).

«Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 38 очков.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что петербургский «Зенит» встретится с римским «Лацио» в рамках группового этапа Лиги Чемпионов. Игра станет решающей в турнире для подопечных Сергея Семака.