Роспотребнадзор: запреты на авиасообщение бессмысленны из-за омикрона

Роспотребнадзор: запреты на авиасообщение бессмысленны из-за омикрона
Роспотребнадзор не видит смысла в запрете международного авиасообщения из-за «омикрона». Фото: pixabay

Новые запреты на авиасообщение не имеют смысла из-за стремительного распространения омикрон-штамма коронавируса по миру. На эту тенденцию указали в пресс-службе Роспотребнадзора, пишет ТАСС.

По официальным данным, на сегодняшний день в России зарегистрирован 41 случай заболевания новым штаммом «омикрон».

Напомним, штамм коронавируса «Омикрон» впервые был выявлен в Ботсване и ЮАР. Для него характерно наличие большого числа мутаций, в связи с чем возникает вопрос, насколько эффективными могут быть уже созданные вакцины.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Таиланд ужесточил карантин для въезжающих туристов. Так, правила, в рамках которых путешественникам необходимо было придерживаться карантинного режима от 7 до 10 дней, отменяются из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.

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