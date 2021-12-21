Петербургские IT-специалисты тестируют отечественное IoT-оборудование на сети Tele2

Tele2 и «ПРОТЕЙ Системы», разработчик и производитель программно-аппаратных продуктов для телекома, открыли тестовую зону технологии NB-IoT на Аптекарской набережной в Санкт-Петербурге. Отечественное оборудование, которое поддерживает технологии интернета вещей, тестируется на сетях оператора в диапазоне LTE-1800 МГц.

Tele2 открыла поддержку технологии NB-IoT на фрагменте своей сети. Благодаря этому специалисты холдинга ПРОТЕЙ протестировали оборудование, которое позволит потенциальному заказчику интегрировать интернет вещей в свои бизнес-процессы. Первой проверку прошел шлюз, который помогает собирать данные с промышленных контроллеров.

Информация, полученная с контроллеров, передается с использованием технологии NB-IoT в единую систему. Это позволяет автоматизировать производство, оперативно анализировать все данные и формировать отчеты. Технология работает для всех сфер бизнеса, в том числе для машиностроения, нефтяной и газовой отрасли, энергетики и сельского хозяйства. Шлюз также позволяет управлять подключенными устройствами по протоколу MQTT, который обеспечивает защиту от киберугроз. В дальнейшем компании планируют провести второй этап тестирования на сетях Tele2 уже в диапазоне LTE-450 МГц.

Цель открытия тестовой зоны – разработка, производство и последующее внедрение отечественного телекоммуникационного оборудования для автоматизации промышленности в рамках национального проекта «Цифровая экономика».

Сергей Сергеев, технический директор макрорегиона «Северо-Запад»: «На рынке интернета вещей Tele2 имеет преимущество перед другими игроками. Для NB-IoT мы можем использовать сети LTE не только на обычных частотах 800 или 1800 МГц, но и на частоте 450 МГц (бренд Skylink). Она обладает наибольшей проникающей способностью в зданиях среди всех частот LTE в России. Это важно для обеспечения связи внутри труднодоступных для сигнала помещений: на заводах, в подвалах жилых домов и промышленных зонах. Радиус уверенного покрытия от одной базовой станции кратно превосходит классические диапазоны LTE, что позволяет обеспечивать связью большие площади при меньшем количестве базовых станций». Евгений Коростелев, генеральный директор «ПРОТЕЙ Системы»: «У рынка IoT-решений большое будущее и перспектива развития этого рынка в беспроводных энергоэффективных решениях. Технология NB-IoT позволит создать недорогие устройства на батарейках, которые смогут передавать данные годами. Сотовые сети уже сейчас способны обеспечить покрытие для доставки этих данных везде, где это необходимо».

Холдинг ПРОТЕЙ, который включает «ПРОТЕЙ Системы», занимается разработкой и производством целого спектра программно-аппаратных продуктов для сферы телекоммуникаций и комплексной безопасности. Это в том числе решения для промышленной автоматизации на B2B-рынке и создания «умных» городов с использованием технологии NB-IoT на базе сетей Private LTE.