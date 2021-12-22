На Народной горит детский сад: спасатели тушат пожар по повышенному рангу

На Народной горит детский сад: спасатели тушат пожар по повышенному рангу
Огонь охватил ясли сад. Фото: "Яндекс карты"

В Невском районе Петербурга пожар случился в детском саду. В экстренные службы в среду, 22 декабря, в 17:18, поступило сообщение о возгорании по Народной улице дом №85. Спасатели оперативно отправились на место происшествия.

Как выяснилось, огонь охватил третий этаж, площадь пожара уточняется. Сведения о пострадавших не поступали. В 17:24 пришлось подать дополнительный номер 1БИС.

Для того, чтобы потушить возгорание пришлось привлечь четыре единицы техники и 20 человек личного состава.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что спасатели потушили пожар на 50 «квадратах» во Всеволожском районе. Сообщение о возгорании поступило в 00:35 мск. Очевидцы заметили дым в деревне Новое Девяткино на улице Турбостроителей и сообщили в экстренные службы.

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