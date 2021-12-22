В Сестрорецке семиклассницу убило током в ванной

Погибшая девочка могла находиться в ванной с вечера 21 декабря до утра следующего дня. Фото: Pixabay

Погибшая девочка могла находиться в ванной с вечера 21 декабря до утра следующего дня. Фото: Pixabay

В ванной комнате был обнаружен включенный в сеть мобильный телефон.

В Курортном районе Петербурга мать обнаружила тело своей дочери в ванной. Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на правоохранительные органы.

Как стало известно, семиклассницу нашли 22 декабря в 9:30. На теле обнаружены следы поражения электротоком. Ребенок мог находиться в ванной с вечера 21 декабря до утра следующего дня, пока мать не обнаружила тело.

Женщина сообщила о случившемся отцу дочери, с которым состоит в разводе. Мужчина перенес тело в комнату, где бригада скорой помощи зафиксировала смерть.

Следственный комитет организовал проверку произошедшей трагедии в Сестрорецке, говорится в сообщении.

Ранее gazeta.spb.ru писала, в Саратовской области нашли замерзших детей. Один ребенок погиб, другой находится в медучреждении.