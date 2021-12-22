В Пушкине сгорел трактор

Вечером 22 декабря в Пушкинском районе Петербурга произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило в 18:56 мск. На Детскосельском бульваре, у дома №15, загорелся трактор.

Как сообщили в ГУ МЧС по городу, в транспортном средстве сгорели сгораемые части. Справиться с огнем удалось в 19:43 мск.

Сведения о пострадавших не поступали. В ликвидации пожара участвовали две единицы техники и десять человек личного состава.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Невском районе Петербурга пожар случился в детском саду. В экстренные службы в среду, 22 декабря, в 17:18, поступило сообщение о возгорании по Народной улице дом №85. Спасатели оперативно отправились на место происшествия.