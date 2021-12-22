В Telegram появились новогодние стикеры с балтийской нерпой

В Telegram появились новогодние стикеры с балтийской нерпой
В Telegram появились новогодние стикеры с балтийской нерпой. Фото: Telegram

В «Острове фортов» и «Фонде друзей балтийской нерпы» создали специальные новогодние стикеры для Telegram.

Пользователи мессенджера теперь могут обмениваться сообщениями, которые иллюстрируются балтийской нерпой, которая является персонажем-талисманом проекта по созданию туристско-рекреационного кластера в Кронштадте.

По словам главы проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» Ксении Шойгу, создание стикерпака с балтийской нерпой входит в комплекс экопросветительских мероприятий, который проводит проект «Остров фортов». Об этом сообщают «Невские новости».

«Мы рассчитываем вместе с нашими партнерами из «Фонда друзей балтийской нерпы» сделать Кронштадт центром спасения ластоногих Финского залива», — отмечает Ксения Шойгу.

В новом наборе собраны десять статичных и десять анимированных стикеров нерпы.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в сентябре в Балтийский залив на свободу выпустили двух нерпят.

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В Telegram появились новогодние стикеры с балтийской нерпой
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