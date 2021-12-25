Путин и Лукашенко встретятся в Петербурге в конце декабря

Путин и Лукашенко встретятся в Петербурге в конце декабря
Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Президент Российской Федерации Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко проведут встречу в Северной столице.

Об этом сообщил 25 декабря пресс-секретарь лидера России Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Главы двух государств сойдутся 28-29 декабря.

Ранее сообщалось, что Путин и Лукашенко провели телефонные переговоры в преддверии личной встречи. Во время разговора главы государств обсудили актуальные темы сотрудничества России и Белоруссии, в том числе в оборонной сфере.

Также Gazeta.SPb.ru сообщала, что глава офиса президента Украины рассказал о неудачной попытке Зеленского созвониться с лидером Российской Федерации Владимиром Путиным.

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