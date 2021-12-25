Глава офиса президента Украины рассказал о неудачной попытке Зеленского созвониться с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский в этом году неудачно пытался созвониться с российским коллегой. Фото:president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский в этом году неудачно пытался созвониться с российским коллегой. Фото:president.gov.ua

Украинский лидер Владимир Зеленский в этом году пытался созвониться с российским коллегой Владимиром Путиным, но разговор не состоялся. Об этом случае рассказал глава офиса лидера Украины Андрей Ермак.

По его словам, Зеленский никогда не звонит туда, где он не уверен, что его звонка ждут и ему готовы ответить. При этом причину несостоявшегося разговора глава офиса президента Украины не уточнил

Как сообщило издание «Фокус», Ермак подчеркнул, что переговоры между Москвой и Киевом состоятся лишь при уверенности, что президент России «готов разговаривать и будет предмет для разговора».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что бывшего соратника Владимира Зеленского поразили изменения в его внешности и поведении. По его мнению, президент Украины стал медленно строить предложения и начал говорить. Кроме того, он довольно сильно изменился и внешне.