Бывшего соратника Владимира Зеленского поразили изменения в его внешности и поведении

Бывшего соратника Владимира Зеленского поразили изменения в его внешности и поведении
Владимир Зеленский. Фото: официальная страница в соцсети Instagram

По словам бывшей главы офиса президента Украины Андрея Богдана, лидер Украины стал медленно строить предложения.

Об этом сообщают РИА Новости в понедельник.

Политик думает, что украинский лидер начал говорить более медленно. Кроме того, он довольно сильно изменился и внешне.

«У него лицо другое. Если взять две фотографии — другой вообще человек», — заявил экс-глава офиса президента.

Андрей Богдан добавил, что речь идет не только о внешнем виде главы Украины, но и о его речи. Якобы Владимир много времени тратит на построение предложения, с трудом вспоминая нужные слова.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Владимир Зеленский использует ситуацию с «Северным потоком — 2» для встречи с Путиным.

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