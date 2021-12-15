Зеленский использует ситуацию с «Северным потоком — 2» для встречи с Путиным

Зеленский использует ситуацию с &#171;Северным потоком &#8212; 2&#187; для встречи с Путиным
Владимир Зеленский заявил, что такой способ поможет организовать встречу с Путиным. Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский собирается воспользоваться ситуацией с газопроводом «Северный поток — 2», чтобы встретиться с коллегой из России Владимиром Путиным.

Об этом украинский лидер заявил на пресс-конференции по итогам встреч в Брюсселе. По его словам, с помощью такого инструмента он смог бы организовать встречу с российским президентом.

«Я бы благодаря такому инструменту мог бы организовать встречу с президентом России, где какие-то подвижки в выполнении «Минска» или другие шаги для окончания конфликта могли бы быть решены. Но это его право», — отметил Зеленский.

В среду президент Украины заявил, что Киев готов к любому формату переговоров с Москвой.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Песков считает, что в словах Зеленского о возвращении Крыма есть угрозы.

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