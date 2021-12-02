Песков считает, что в словах Зеленского о возвращении Крыма есть угрозы

Песков считает, что в словах Зеленского о возвращении Крыма есть угрозы
Песков прокомментировал слова Зеленского. Фото: kremlin.ru

Представитель Кремля обратил внимание на то, что президент Украины будто готов к любым действиям, чтобы заполучить российский регион.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал желание президента Украины Владимира Зеленского вернуть Крым. Он полагает, что его слова являются прямой угрозой России. Об этом сегодня, 2 декабря, пишет ТАСС.

Песков считает, что Зеленский будто бы готов использовать любые имеющие возможности, чтобы посягнуть на российский регион. Власти страны думают, что речь идет в том числе о силовых возможностях. Представитель Кремля добавил, что правительство отслеживает высказывания Зеленского, касающиеся России.

Напоминаем, что 1 декабря Зеленский, выступая перед парламентом, заявил, что возвращение Крыма является целью и философией Киева.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что МИД Украины пригрозил Белоруссии в случае признания Крыма российским.

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