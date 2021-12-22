Специалист отметил, что «омикрон» может распространяться быстрее «дельты»

Новый штамм коронавируса «омикрон» может распространяться быстрее дельта-штамма.

По мнению директора центра «Вектор» Роспотребнадзора, Рината Максютова, распространение «омикрона» может быть более стремительным, чем у предыдущего штамма. Об этом сообщает ТАСС. Специалист подчеркнул, что это предварительные оценки ситуации.

Максютов также заявил, что новый штамм коронавируса технически может быть выведен искусственно, специалист надеется, что никто в мире не проводит сознательно работы по выводу вируса.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Александр Гинцбург скептически настроен к теории, что новый омикрон-штамм стал результатом намеренных действий человека. По его мнению, такая мутация могла произойти естественным путем в том регионе, где была обнаружена. Не исключено то, что COVID-19 мог передаться от человека диким животным и снова мутировать, вернувшись на человека.