Специалист отметил, что «омикрон» может распространяться быстрее «дельты»

Специалист отметил, что &#171;омикрон&#187; может распространяться быстрее &#171;дельты&#187;
Специалист отметил, что "омикрон" может распространяться быстрее "дельты". Фото: комитет по здравоохранению

Новый штамм коронавируса «омикрон» может распространяться быстрее дельта-штамма.

По мнению директора центра «Вектор» Роспотребнадзора, Рината Максютова, распространение «омикрона» может быть более стремительным, чем у предыдущего штамма. Об этом сообщает ТАСС. Специалист подчеркнул, что это предварительные оценки ситуации.

Максютов также заявил, что новый штамм коронавируса технически может быть выведен искусственно, специалист надеется, что никто в мире не проводит сознательно работы по выводу вируса.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Александр Гинцбург скептически настроен к теории, что новый омикрон-штамм стал результатом намеренных действий человека. По его мнению, такая мутация могла произойти естественным путем в том регионе, где была обнаружена. Не исключено то, что COVID-19 мог передаться от человека диким животным и снова мутировать, вернувшись на человека.

коронавирус ленобласть новости СПб омикрон Ринат Максютов Роспотребнадзор


 

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