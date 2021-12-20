Гинцбург не считает, что «омикрон» — это результат намеренных действий человека

Гинцбург не считает, что "омикрон", - это результат намеренных действий человека. Фото: "ВКонтакте"/РАНХиГС

Гинцбург не считает, что "омикрон", - это результат намеренных действий человека. Фото: "ВКонтакте"/РАНХиГС

Глава центра имени Гамалеи Минздрава России, академик РАН Александр Гинцбург скептически настроен к теории, что новый омикрон-штамм стал результатом намеренных действий человека.

По мнению Гинцбурга, в регионе, где был обнаружен штамм, такая мутация могла произойти естественным путем. Об этом он рассказал «Интерфаксу».

Специалист напомнил, что в месте, где впервые был обнаружен «омикрон», проживает большое число людей с иммунодефицитом, в организме которых COVID-19 может находиться очень долгое время и мутировать.

Также, по словам эксперта, не исключено то, что COVID-19 мог передаться от человека диким животным и снова мутировать, вернувшись на человека, так как, отмечает Гинцбург, коронавирусы в целом прекрасно развиваются в животных, размножаются, существуют и мутируют в них.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что пандемия COVID-19 в стране закончится только тогда, когда 75% населения будут иметь иммунитет к COVID-19.