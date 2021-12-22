VK Protect станет новой защитой пользователей VK

VK Protect станет новой защитой пользователей VK
VK Protect станет новой защитой пользователей VK. Фото: pixabay

В среду, 22 декабря, компания VK анонсировала запуск новой программы защиты пользователей и их данных.

С помощью новой программы защиты в рамках экосистемы VK будет возможно эффективно управлять приватностью и использовать инструменты для защиты информации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

В рамках новой программы будет расширено применение двухфакторной аутентификации. Также в феврале 2022 года для администраторов сообществ «ВКонтакте» с более чем 10 тыс. подписчиков двухфакторная аутентификация станет обязательной.

В начале 2022 года в личном кабинете VK ID появится Центр управления безопасностью пользователя. Там появится возможность подключить опции для повышения безопасности аккаунта.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Telegram появились стикеры с балтийской нерпой. По словам главы проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» Ксении Шойгу, создание стикерпака с балтийской нерпой входит в комплекс экопросветительских мероприятий, который проводит проект «Остров фортов».

VK аутентификация информационная безопасность Россия социальные сети


 

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