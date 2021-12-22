Вирусолог: «омикрон» может стать сигналом к концу пандемии

Вирусолог: &#171;омикрон&#187; может стать сигналом к концу пандемии
"омикрон" может стать сигналом к концу пандемии. Фото: сайт Роспотребнадзора

Вирусолог, академик Российской академии наук Феликс Ершов отозвался о новом штамме-омикрон, как о сигнале, который означает окончание пандемии.

Ершов отметил, что «омикрон» является очень контагиозным, но не смертельно опасным. Об этом сообщают «Известия».

Вирусолог заключил, что полученные с помощью нового штамма антитела помогут улучшить вакцины и иммунитет уже переболевших коронавирусом людей.

«Возможно, «омикрон‎» является последним штаммом и сигналом к окончанию пандемии. Похоже, природа сама создала такую возможность закончить пандемию», — заметил Ершов.

По мнению эксперта, «омикрон» может быть естественной вакциной против других, более тяжелых штаммов. Ершов утверждает, что такой эффект связан со свойством интерференции вирусов. Так, штамм-мутант с помощью системы белков-интерферонов подавляет предыдущие варианты и выталкивает их.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что «омикрон» может распространяться быстрее дельта-штамма, отмечает директор центра «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов.

вирусолог коронавирус омикрон -штамм пандемия Россия


 

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