В Роспотребнадзоре разработали тест, способный выявить «омикрон» сразу

В Роспотребнадзоре разработали тест, способный выявить &#171;омикрон&#187; сразу
В Роспотребнадзоре разработали тест, способный выявить "омикрон" сразу. Фото: unsplash

В научных организациях Роспотребнадзора специалисты создали тест, который способен сразу выявить омикрон-штамм.

Директор ГНЦ «Вектор» Ринат Максютов в эфире телеканала «Россия-1» рассказал о том, что специалистам удалось создать тест, который сразу же выявляет «омикрон».

«В научных организациях Роспотребнадзора дополнительно созданы тест-системы, которые не только дают возможность выявлять все варианты SАRS-CoV-2, но и дополнительно дифференцируют штамм «омикрон». То есть фактически используя такой тест, мы отвечаем сразу на два вопроса: заражен ли человек SАRS-CoV-2, и если заражен, является ли это вариантом «омикрон» или нет «, — поделился Максютов.

Эксперт отметил, что при необходимости новые тесты скоро начнут применяться. В настоящий момент над ними проводятся лабораторные исследования.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что «омикрон» может стать сигналом о конце пандемии.

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