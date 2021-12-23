Циклон «Квинтинус» принесет снег и метель в Петербург

Циклон «Квинтинус» принесет снег и метель в Петербург
Зима в Петербурге. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В четверг, 23 декабря, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Подробности рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

«Сегодня синоптическую ситуацию сформирует теплый атмосферный фронт, связанный с циклоном, названным нашими немецкими коллегами «Квинтинус». Его облачная гряда закроет небо плотной пеленой, вызовет снегопады и метели. Усилится ветер, атмосферное давление будет резко падать, а температура повысится», — сообщил синоптик.

Температура воздуха днем будет на уровне -2…-4 градусов. Ветер юго-западного направления будет на уровне 6-11 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет активно падать и составит 745 мм рт. ст., что существенно ниже нормы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что атмосферный фронт затянет небо в Петербурге облаками и принесет ледяные дожди. 12 декабря Северная столица останется под властью атмосферного фронта.

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