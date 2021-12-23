Житель Петербурга заплатил миллионный долг по алиментам

Исполнительное производство находится на контроле у судебного пристава. Фото: ГУФССП России по г. Санкт-Петербургу

Исполнительное производство находится на контроле у судебного пристава. Фото: ГУФССП России по г. Санкт-Петербургу

С жителя Петербурга взыскано более 1 млн рублей алиментного долга.

Должник поспешил погасить долг, так как не смог продать квартиру из-за вынесенного запрета регистрационных действий.

Как сообщили ГУФССП России по Петербургу, 62-летний мужчина был обязан судом выплачивать алименты на содержание несовершеннолетнего сына. Однако долгое время отец не желал исполнять судебное решение добровольно. Тогда супруга обратилась за помощью к судебным приставам.

В итоге было возбуждено исполнительное производство и произведен расчет задолженности, которая составила более 1 160 000 рублей. Должнику ограничили выезд заграницу и арестовали счета. Но самой действенной мерой оказался запрет регистрационных действий в отношении имущества должника, о котором мужчина узнал, когда не смог продать свою 84-метровую квартиру. Быстро изыскав средства, он полностью погасил долг.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что за год в Санкт-Петербурге составили 289 административных протоколов в отношении юридических лиц, которые нарушили права граждан, осуществляя возврат просроченной задолженности.