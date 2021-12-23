Спасатели потушили ночной пожар в Киришском районе

Спасатели потушили ночной пожар в Киришском районе
Спасатели прибыли на место происшествия. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

В ночь на 23 декабря в Киришском районе Ленобласти произошел пожар. Сообщение о возгорании поступило в 00:37 мск.

Очевидцы заметили дым в поселке Будогощь на улице Исполкомовская и сообщили в экстренные службы.

На месте происшествия работала дежурная смена 59 пожарно-спасательной части Ленинградской области. Всего в ликвидации пожара участвовали восемь человек личного состава и две единицы спецтехники. Горела баня на общей площади 10 квадратных метров. Справиться с огнем удалось в 01:37 мск. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о смертельном пожаре в дом на улице Голубко. На месте происшествия обнаружили тело погибшего, только, оно, скорее всего, настолько сильно обгорело, что установить сразу же пол пострадавшего не удалось.

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